Fors meer omzet voor Boeing door meer vliegtuigleveringen

ARLINGTON (ANP) - Boeing heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet behaald, vooral dankzij een sterke toename van de leveringen van nieuwe vliegtuigen aan klanten. De omzet van het Amerikaanse bedrijf steeg daardoor met 57 procent tot 23,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder.

Boeing leverde in de afgelopen periode 160 verkeerstoestellen aan afnemers. Dat waren er 57 een jaar daarvoor. Over heel 2025 werden 600 vliegtuigen afgeleverd, tegen 348 in 2024. Boeing kampte toen met een reeks technische problemen met vliegtuigen. Dat leidde tot verscherpte kwaliteitscontroles waardoor de productie werd vertraagd. Ook was er een lange staking bij het bedrijf. Boeing heeft het productietempo nu weer opgevoerd.

De nettowinst kwam uit op 8,1 miljard dollar. Dat was een verlies van 3,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2024. Hier profiteerde Boeing ook van de verkoop van bedrijfsactiviteiten. Het concern is verder actief op het gebied van onder meer defensie en ruimtevaart.