ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fors meer omzet voor Boeing door meer vliegtuigleveringen

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 14:21
anp270126116 1
ARLINGTON (ANP) - Boeing heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet behaald, vooral dankzij een sterke toename van de leveringen van nieuwe vliegtuigen aan klanten. De omzet van het Amerikaanse bedrijf steeg daardoor met 57 procent tot 23,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder.
Boeing leverde in de afgelopen periode 160 verkeerstoestellen aan afnemers. Dat waren er 57 een jaar daarvoor. Over heel 2025 werden 600 vliegtuigen afgeleverd, tegen 348 in 2024. Boeing kampte toen met een reeks technische problemen met vliegtuigen. Dat leidde tot verscherpte kwaliteitscontroles waardoor de productie werd vertraagd. Ook was er een lange staking bij het bedrijf. Boeing heeft het productietempo nu weer opgevoerd.
De nettowinst kwam uit op 8,1 miljard dollar. Dat was een verlies van 3,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2024. Hier profiteerde Boeing ook van de verkoop van bedrijfsactiviteiten. Het concern is verder actief op het gebied van onder meer defensie en ruimtevaart.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

Loading