Code geel in midden en oosten van het land wegens dichte mist

DE BILT (ANP) - In een groot deel van het land is code geel van kracht wegens mist, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) dinsdagavond. Eerder werd de waarschuwing al afgekondigd voor Utrecht, maar deze geldt nu ook voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

De weerdienst waarschuwt voor plaatselijk dichte mist en adviseert weggebruikers langzamer te rijden en een grotere afstand te houden tot andere chauffeurs. Code geel duurt naar verwachting nog tot 08.00 uur woensdagochtend.

Dinsdagochtend werd ook al in meerdere provincies gewaarschuwd voor mogelijk dikke mist. Volgens Weeronline is er de komende dagen opnieuw grote kans op dichte mist in de ochtend. Het is rustig herfstweer en er staat weinig wind, wat daarvoor ideale omstandigheden zijn, aldus Weeronline.

Afgelopen maandag werden meerdere vluchten geannuleerd op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport door mist.