VN: Ruim 2500 doden door ebola, uitbraak groeit 'exponentieel'

BUNIA (ANP/RTR) - De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) groeit "exponentieel", zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Volgens de laatste cijfers zijn er ruim 2500 mensen aan overleden en meer dan 5000 mensen besmet geraakt met het virus.

De hulp aan het land schiet tekort, waardoor er nog maar voor een paar weken genoeg hulp beschikbaar is, aldus de VN. Het virus moet snel worden ingedamd, anders dreigt het naar buurlanden te verspreiden. Inmiddels zou het zich hebben verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk. Het merendeel van de besmettingen werd geregistreerd in de DRC, maar ook in buurland Oeganda waren twintig besmettingen en twee sterfgevallen.

De ebola-uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van de DRC en voor de bundibugyovariant is nog geen goedgekeurd vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde echter dat Congo 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebolavariant krijgt, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.