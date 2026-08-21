ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN: Ruim 2500 doden door ebola, uitbraak groeit 'exponentieel'

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 11:57
anp210826100 1
BUNIA (ANP/RTR) - De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) groeit "exponentieel", zegt een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Volgens de laatste cijfers zijn er ruim 2500 mensen aan overleden en meer dan 5000 mensen besmet geraakt met het virus.
De hulp aan het land schiet tekort, waardoor er nog maar voor een paar weken genoeg hulp beschikbaar is, aldus de VN. Het virus moet snel worden ingedamd, anders dreigt het naar buurlanden te verspreiden. Inmiddels zou het zich hebben verspreid over een gebied ter grootte van Frankrijk. Het merendeel van de besmettingen werd geregistreerd in de DRC, maar ook in buurland Oeganda waren twintig besmettingen en twee sterfgevallen.
De ebola-uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van de DRC en voor de bundibugyovariant is nog geen goedgekeurd vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde echter dat Congo 70.000 doses van een vaccin tegen een andere ebolavariant krijgt, dat hopelijk ook deels bescherming biedt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

316134618_m

Deze enorme spin rukt op in Nederland: wat als hij in je huis zit?

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

170154340_m

Deze 4 akelige dingen uit je opvoeding sturen je nog steeds — vaak zonder dat je het merkt

169181134_m

Goede seks? De wetenschap zegt dat je vooral dit moet doen

ca8df60f-ceea-4c7d-81a4-c77edccc5516

De Noordzee is warmer dan ooit gemeten: dit betekent dat voor jouw volgende stranddag én de kust

Loading