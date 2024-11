Groente- en fruitoogst nog redelijk na zorgen door nat voorjaar

DEN HAAG (ANP) - De oogsten van groenten, fruit en andere gewassen zijn na een extreem nat voorjaar nog redelijk goed verlopen. De schade aan bijvoorbeeld tarwe en spinazie kon niet meer worden goedgemaakt, maar aardappelen en uien konden nog wel vaker naar de supermarkt en groenteboer dan vorig jaar. Het beeld is per regio en gewas wel heel wisselend, blijkt uit een rondgang van het ANP.

"Gelukkig zijn de natte winter en voorjaar opgevolgd door een zeer gunstige zomer. Het werd heel langzaam warm en dit liep parallel op met de zonuren, waardoor veel gewassen alsnog, later dan normaal, goed zijn ontwikkeld", zegt de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie. "Uiteindelijk kijken de verwerkers dus opgelucht terug op de zomer. Enkel een aantal kleinere gewassen die echt enkel in het voorjaar geteeld kunnen worden, hebben een magere opbrengst gehad. Rode kool bijvoorbeeld."

In het voorjaar waren er ook zorgen over de aardappeloogst door een waterschimmel en de vele regen, waardoor aardappels te laat werden gepoot. Uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt echter dat de opbrengst 7 procent groter is dan een jaar eerder, al was dat ook al een nat en moeizaam jaar. Aardappelen werden de afgelopen twee jaar in de supermarkt al ruim 25 procent duurder.

Mindere peren- en appelopbrengst

Voor de rode en gele ui was het een beduidend beter jaar. Boeren maakten bijna 12 procent extra grond vrij om uien te zaaien. Vooral daardoor kwam de oogst 15 procent hoger uit. Ook hier waren door "het natte voorjaar de zaaiomstandigheden uitdagend", schrijft het CBS. De tarweoogst kromp met 37 procent en de hoeveelheid voor tarwe gebruikte grond kwam door het natte weer op het laagste niveau sinds 1957 te liggen.

Ook peren hadden het moeilijk, met een 10 procent lagere opbrengst tot gevolg. Appelbomen leverden volgens cijfers van brancheverenigingen NFO en GroentenFruit Huis 2 procent minder op.

Spinazie

Een ander voorbeeld van een minder presterend gewas is spinazie, met volgens boerenorganisatie LTO een krimp van 15 procent. GroentenFruit Huis voegt toe dat datzelfde geldt voor asperges, rabarber en bepaalde soorten bloemkool.