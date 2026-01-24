ECONOMIE
Aartsen verbaasd over klachten burgemeesters vuurwerkplannen

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:13
anp240126058 1
DEN HAAG (ANP) - Milieustaatssecretaris Thierry Aartsen is verbaasd dat burgemeesters zaterdag in de Stentor klagen over het nieuwe plan voor het afsteken van vuurwerk. Daarin staat dat alleen nog in verenigingsverband vuurwerk mag worden afgestoken, na toestemming van de gemeente. De burgemeesters zijn bang dat het moeilijk te handhaven is en pleiten voor een totaalverbod op vuurwerk.
Aartsen wijst erop dat "diezelfde burgemeesters vorig jaar nog juist actief hebben gelobbyd" voor de ontheffingsmogelijkheid. "De uitwerking van de spelregels is tot stand gekomen na intensief overleg met de gemeenten (VNG), de burgemeesters (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) en de politie", aldus Aartsen. "Lokaal maatwerk blijft vooropstaan. Per gemeente kan worden bepaald óf er ontheffingen worden verleend. Burgemeesters hoeven dus geen ontheffingen te verlenen, dat is een keuze die lokaal gemaakt kan worden."
Desondanks zegt Aartsen "zeker oog" te hebben voor de zorgen en gaat hij binnenkort met de burgemeesters in gesprek.
