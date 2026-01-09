ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code oranje in noorden verlengd tot zaterdagochtend

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 20:03
anp090126202 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI verlengt de duur van code oranje voor de provincies Groningen en Friesland en de Waddeneilanden tot zaterdag 09.00 uur. De weerwaarschuwing is al van kracht sinds middernacht.
"In het noorden is er grote overlast door de combinatie van sneeuw en wind", meldt het weerinstituut. Ook in de rest van het land neemt vrijdagavond en -nacht de kans op gladheid toe door sneeuw, maar ook doordat natte wegen bevriezen. Daarvoor is code geel van kracht. Volgens het KNMI blijven de waarschuwingen voor gladheid een groot deel van het weekend gelden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading