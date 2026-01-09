Code oranje in noorden verlengd tot zaterdagochtend

DE BILT (ANP) - Het KNMI verlengt de duur van code oranje voor de provincies Groningen en Friesland en de Waddeneilanden tot zaterdag 09.00 uur. De weerwaarschuwing is al van kracht sinds middernacht.

"In het noorden is er grote overlast door de combinatie van sneeuw en wind", meldt het weerinstituut. Ook in de rest van het land neemt vrijdagavond en -nacht de kans op gladheid toe door sneeuw, maar ook doordat natte wegen bevriezen. Daarvoor is code geel van kracht. Volgens het KNMI blijven de waarschuwingen voor gladheid een groot deel van het weekend gelden.