Trump: focus gesprek oliebedrijven op Venezuela en lagere prijzen

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De focus bij de gesprekken die de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag heeft met topbestuurders van oliebedrijven ligt op de olie-industrie van Venezuela en het verlagen van de prijzen voor Amerikanen. Dat schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Trump heeft in het Witte Huis een ontmoeting met topbestuurders van zeventien oliebedrijven, waaronder de grote Amerikaanse maatschappijen Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips. Ook vertegenwoordigers van Shell, Eni en Repsol zijn aanwezig, net als de grondstoffenhandelaren Vitol en Trafigura en oliedienstverlener Halliburton. Daarnaast doen ook kleinere bedrijven mee.

"De bijeenkomst is vrijwel exclusief een discussie over Venezolaanse olie en onze langetermijnrelatie met Venezuela, haar veiligheid en mensen. Een grote factor in deze betrokkenheid zal het verlagen van de olieprijzen voor het Amerikaanse volk zijn", aldus Trump op Truth Social.