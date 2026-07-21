Code oranje in Spanje vanwege extreme hitte en kans op bosbranden

MADRID (ANP) - In delen van Spanje is code oranje afgekondigd vanwege extreme hitte en het daardoor verhoogde risico op natuurbranden. Volgens Weeronline staat het land snikhete dagen te wachten, met in het zuidoosten temperaturen richting de 45 graden.

Het weerbureau spreekt van "uitzonderlijke hitte" in het zuidoosten van Spanje. De hoogste temperaturen worden verwacht rond Murcia, waar de temperatuur donderdag tot wel 45 graden kan oplopen. Na het weekend neemt de ergste hitte tijdelijk af, met maxima rond de 30 tot 35 graden. Volgens verschillende weermodellen zijn richting het volgende weekend lokaal echter weer temperaturen rond de 45 graden mogelijk.

Door de aanhoudende hitte blijft het risico op natuur- en bosbranden groot. De wind zorgt er daarbij voor dat de vlammen zich snel verspreiden. De afgelopen tijd woekeren in Spanje al meerdere grote natuurbranden. Dinsdag werd voor de zesde dag gewerkt aan de bestrijding van de enorme branden ten noorden van Madrid.