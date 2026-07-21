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Blunder: Arensman begint te laat aan tijdrit Tour de France

Sport
door Redactie
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:47
bijgewerkt om dinsdag, 21 juli 2026 om 16:51
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Thymen Arensman is te laat begonnen aan zijn tijdrit in de zestiende etappe van de Tour de France. De wielrenner van Netcompany Ineos verscheen te laat op het startpodium in Évian-les-Bains. De startklok had al ongeveer vijftien seconden afgeteld toen hij vertrok.
Arensman won vorig jaar twee etappes in de Ronde van Frankrijk. In de tijdrit van de Giro d'Italia dit jaar eindigde hij als tweede achter winnaar Filippo Ganna. Arensman eindigde als vierde in het eindklassement van die Ronde van Italië.

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