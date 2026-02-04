ECONOMIE
Code oranje uitgebreid, kans op verraderlijke gladheid

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 3:14
anp040226005 1
DEN HAAG (ANP) - Het KNMI heeft de aangekondigde code oranje uitgebreid naar de provincies Flevoland, Overijssel en Noord-Holland. "Vannacht en woensdagochtend komt er in het noorden en noordoosten door ijzel op zeer uitgebreide schaal verraderlijke gladheid voor." Daardoor is er grote kans op ongelukken op gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Het KNMI adviseert alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is.
Code oranje geldt voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. In Flevoland, Overijssel en Noord-Holland is de waarschuwing tot woensdagnacht 04.00 uur van kracht. Vanaf dan tot 06.00 uur geldt in die drie provincies code geel. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden is code oranje tot woensdag 10.00 uur afgegeven.
Voor de overige provincies in Nederland is geen waarschuwing afgegeven.
Een woordvoerster van Rijkswaterstaat meldde dinsdag in het late NOS Journaal dat het qua ongevallen op de weg nog meeviel. Wel zei ze dat er op de A7 in Noord-Holland enkele ongevallen zijn gebeurd. Volgens haar is Rijkswaterstaat met man en macht bezig om de gladheid te bestrijden en zal de ochtendspits in het noorden van het land nog last hebben van de ijzel.
