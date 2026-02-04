Bijna 135.000 mensen kregen vorig jaar diagnose kanker

UTRECHT (ANP) - Vorig jaar kregen bijna 135.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker. Dat is bijna evenveel als het jaar daarvoor. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werd de ziekte vastgesteld bij zo'n 72.100 mannen en 62.700 vrouwen.

Huidkanker komt het vaakst voor, gevolgd door prostaat-, borst-, long- en darmkanker. Het aantal nieuwe diagnoses van prostaatkanker neemt de laatste jaren toe. "Dit komt vooral door een ouder wordende bevolking, maar ook door veranderingen in de opsporing van prostaatkanker", meldt IKNL.

Bij darmkanker daalt het aantal diagnoses al een aantal jaar, terwijl door de vergrijzing eerder een stijging werd verwacht. Met name uitgezaaide darmkanker komt minder vaak voor. Dit heeft volgens het IKNL te maken met het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek, waardoor darmkanker vaak al in een vroeg stadium wordt opgespoord.

"De daling bij darmkanker onderstreept het belang van bevolkingsonderzoek en vroege opsporing", zegt Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding. "Door mee te doen vergroot je de kans dat kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, en dat redt levens."

Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben in de afgelopen twintig jaar te horen gekregen dat ze kanker hebben.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?63dbc10. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.