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Code oranje voor brandgevaar in Vlaamse natuurgebieden

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 17:27
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - In Vlaanderen is de code voor brandgevaar in natuurgebieden opgeschroefd van geel (gevaar) naar oranje (zeer gevaarlijk). Dat meldt de Vlaamse minister van Omgeving Jo Brouns.
De reden voor de opschaling is het uitblijven van regen, waardoor "de bovenste bodemlagen en vegetatie uitdrogen", aldus het ministerie. Code oranje betekent ook dat hulpdiensten extra alert zijn. Zogeheten brandtorens, torens in de natuur waar op de uitkijk wordt gestaan voor eventuele branden, zullen zoveel mogelijk bemand worden.
Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos roept mensen die naar de bossen en natuurgebieden trekken voor verkoeling nadrukkelijk op niet te roken en geen vuur te maken.
Op zondag woedde er aan de Vlaamse badplaats Wenduine een duinbrand, die voor 6000 vierkante meter aan schade heeft gezorgd. In het natuurgebied de Mechelse Heide in Limburg ging in de nacht van zondag op maandag ongeveer 8 hectare aan natuur in vlammen op.
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