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EU-ministers praten na zomer verder over sancties tegen Israël

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 17:34
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BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers gaan na de zomer verder praten over eventuele handelsmaatregelen tegen producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. "We hopen dan weer een volgende stap te kunnen zetten", zei buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) na afloop van een vergadering met EU-buitenlandministers in Brussel.
"Dit blijft op tafel liggen en de inzet van Nederland is duidelijk", zei Berendsen. Nederland gaat nationaal een importverbod regelen, maar wil zo'n verbod het liefst in de hele Europese Unie hebben. "Dat heeft uiteindelijk meer impact."
Er zijn voor- en tegenstanders en lidstaten "die zich nog aan het beraden zijn", zei Berendsen. "De komende weken moet er duidelijkheid komen over die groep in het midden, waar zij staan."
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