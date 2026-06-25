Code rood in deel België op vrijdag om temperaturen tot 40 graden

BRUSSEL (ANP) - Het Belgische weerinstituut KMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven voor de provincies Luik en Limburg om de hitte. De temperatuur kan oplopen tot 40 graden in de provincies in het oosten van België.

Code rood betekent dat mensen meer maatregelen tegen de hitte moeten nemen. Het is het hoogste waarschuwingsniveau. Behalve veel drinken en rechtstreekse zon vermijden, wordt ook veel rust aangeraden, in een gekoelde ruimte te blijven en vochtige doeken te gebruiken in geval van uitdroging, aldus de VRT.

"Er komt wind vanuit de Ardennen, waar het zeer droog en warm is. Die lucht zakt van de Ardense heuvels naar beneden richting Luik en Limburg, en daardoor gaat die lucht samengedrukt worden. Denk aan het oppompen van een band met een fietspomp. Daarna is die pomp warm. Dat effect ga je ook voelen in Luik en Limburg", vertelt meteoroloog David Dehenauw van het KMI tegen de omroep.

In heel België geldt code oranje om de warmte.