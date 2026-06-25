ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: luchthavens Rome vrezen chaos door EU-inreiscontrolesysteem

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 8:22
anp250626076 1
ROME (ANP) - De luchthavens van Rome zijn genoodzaakt het nieuwe, omstreden biometrische grenscontrolesysteem van de EU tijdelijk op te schorten om de grote toestroom van zomertoeristen te kunnen verwerken. Dat heeft Marco Troncone, hoofd van het bedrijf dat de luchthavens van de Italiaanse hoofdstad beheert, gezegd in een interview met de Financial Times.
Volgens hem is het overslaan van het nieuwe inreis-uitreissysteem (Entry/Exit System, EES) de enige manier om in de komende piekweken een "ramp" te voorkomen. Volgens de nieuwe regeling moeten burgers van landen buiten de EU bij hun eerste binnenkomst in de Europese Unie hun vingerafdrukken laten afnemen en een foto laten maken. Het systeem is bedoeld om de buitengrenzen van de EU beter te controleren.
Het systeem werd herhaaldelijk uitgesteld en uiteindelijk medio april ingevoerd. Sinds de lancering kampt het echter met technische problemen en ontstonden er lange wachtrijen voor passagiers, zelfs buiten de drukke zomerperiode.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2755132355

Griekenland is geweldig. Behalve voor de Grieken

ANP-561426871

VVD en CDA zakken mijlenver weg: “Als liberaal vind ik dit een hele nare peiling”

104964411_m

Geen FOMO maar JOMO: steeds meer mensen worden gelukkig van afzeggen

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

156535894_m

Jongeren verouderen sneller dan vorige generaties: wat dat zegt over de kans op kanker

Loading