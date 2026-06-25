Code rood in steeds meer Italiaanse steden om hitte

ROME (ANP/RTR) - Door de hoge temperaturen in Europa geldt nu voor 17 van de 27 grootste steden in Italië code rood wegens de hitte, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De hoogste waarschuwing geldt voor onder meer Rome, Milaan, Turijn, Venetië en Verona.

De andere steden zijn Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Florence, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti en Viterbo. Volgens ANSA voegt Genua zich vrijdag ook in het rijtje. Met code rood wordt gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's voor de gehele bevolking.

Tientallen miljoenen inwoners hebben nu te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Volgens Italiaanse media worden vijf overlijdens op woensdag gelinkt aan de hittegolf. Onder hen zijn twee boeren in het noorden van het land en een dakloze man in de stad Napels.