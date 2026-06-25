Staatssecretaris kiest nog geen voorkeursoptie Moerdijk

DEN HAAG (ANP) - "We gaan nu nog niet kiezen voor een scenario", zegt staatssecretaris Jo-Annes de Bat over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rondom Moerdijk. In een bestuurlijk overleg volgende week wil hij "onderbouwen" waarom het recent toegevoegde scenario waarin het dorp behouden kan blijven, realistisch is. "Zodanig dat zij er ook vertrouwen in hebben, want we hebben de gemeente cruciaal hard nodig," zegt de CDA-bewindsman die verantwoordelijk is voor de energietransitie.

In die optie is minder ruimte nodig dan in twee andere schetsen van het gebied. Moerdijkers gaven woensdag nog aan dat ze dat scenario als ongeloofwaardig zien. De Tweede Kamer was ook verbaasd dat die optie ineens op tafel lag en zag dat het vooral voor meer onzekerheid bij inwoners zorgt.

De Tweede Kamer roept op tot duidelijkheid, die kan De Bat voorlopig niet geven. "We weten wat we moeten doen, dat is heel zorgvuldig stappen zetten. Zodat de onzekerheid bij een besluitvormingsmoment later ook echt weg is."