Coenradie bindt in nu ze geen extra geld krijgt voor cellentekort

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie legt zich erbij neer dat ze geen extra geld krijgt voor gevangenissen, gaf ze na afloop van de ministerraad donderdag aan. Voor aanvang van het beraad was ze teleurgesteld dat hiervoor geen geld was geregeld in de voorjaarsnota. Ze had om 500 miljoen euro gevraagd. De PVV-bewindsvrouw zei later dat iedereen wat op zijn lijstje heeft staan. "Het gaat er niet om dat ik geen prioriteit ben. Het gaat erom dat er "hele belangrijke keuzes" moeten worden gemaakt. Ook zij heeft "enorm gestreden" voor haar lijstje, zei ze.

Coenradie neemt het haar partijleider Geert Wilders niet kwalijk dat er geen extra geld naar de gevangenissen gaat. Ze is ook niet boos op hem. Het was een besluit van de hele coalitie, benadrukt ze. Eerder was ze in aanvaring gekomen met Wilders, toen ze voorstelde om bepaalde gevangenen eerder vrij te laten. Een pijnlijke rotmaatregel noemde ze dat, maar noodzakelijk omdat er te weinig cellen zijn. Wilders is daar fel op tegen en wilde ervanaf. Maar een meerderheid van de Kamer ging akkoord met haar noodplan.

Zonder extra geld komen ook renovaties van gevangenissen in de knel. Ze vreest daarom dat op den duur gevangenen nog eerder vrij zullen komen dan de twee weken die ze onlangs mogelijk maakte, zei ze donderdagochtend.

De komende tijd gaat Coenradie kijken wat ze gaat doen. "Het is een gegeven dat het geld er niet komt en dat betekent dat ik verder moet gaan denken en echt een beroep moet doen op mijn creativiteit." Volgens haar kun je als bestuurder blijven hangen, maar je kunt ook zeggen, 'we gaan door'. En daar hoort bij dat je ook de pijnlijke hobbels neemt".