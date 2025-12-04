Ingelast gesprek Merz met EU-chef en premier België

BERLIJN/MOSKOU (ANP/RTR) - Bondskanselier Friedrich Merz heeft een bezoek aan Noorwegen afgezegd en gaat vrijdag dineren met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en premier van België Bart De Wever.

Het ingelaste bezoek aan Brussel valt samen met de plannen van Von der Leyen om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor financiële steun aan Oekraïne. De tegoeden bevinden zich in België en premier De Wever verzet zich tegen het voornemen omdat dit juridisch niet mogelijk zou zijn en tot riskante Russische tegenacties zou leiden. Hij wil een harde toezegging van alle EU-landen dat eventuele terugbetaling gedeeld wordt.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag nog gewaarschuwd dat "illegale actie" door de Europese Unie met betrekking tot bevroren Russische tegoeden "de hardste reactie" zou oproepen, en dat Moskou zijn reactie al heeft voorbereid.