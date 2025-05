College Almere biedt 'oprechte excuses' aan voor fouten Floriade

ALMERE (ANP) - Het college van burgemeester en wethouders van Almere biedt "oprechte excuses" aan voor de fouten die zijn gemaakt in de aanloop naar de Floriade. Een raadscommissie berekende dat het tuinbouwevenement de gemeente Almere bijna 130 miljoen euro heeft gekost.

Het college reageert dinsdag op de bevindingen uit het onderzoek van de commissie. Die concludeerde vorige maand dat de Floriade van 2022 in Almere "op een groot aantal gebieden" niet goed is verlopen. De planning was te optimistisch en de gemeente verkeek zich op de financiële risico's. Ook kreeg de raad meerdere keren onvoldoende informatie over de voortgang van het project.

De huidige burgemeester van Almere, Hein van der Loo en de wethouders uit het college onderschrijven de "afgewogen en scherpe conclusies" van de commissie. Het college maakt ook excuses voor de gevolgen van het mislukte evenement voor "de stad en haar inwoners".