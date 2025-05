Joseph past pensioenplan aan, Kamer debatteert woensdag verder

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Agnes Joseph heeft haar omstreden pensioenplan aangepast, om tegemoet te komen aan bezwaren van minister en partijgenoot Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC). Die zei eerder dat er verschillende wetswijzigingen nodig zouden zijn om Josephs plan voor meer inspraak bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen uitvoeren. Joseph heeft volgens een woordvoerder "puntsgewijs" de bezwaren van Van Hijum verwerkt in haar amendement.

Er zou deze dinsdag worden gestemd over haar voorstel, maar Joseph wil Kamerleden genoeg tijd geven om haar aangepaste voorstel te lezen. Op verzoek van mede-indiener Bart van Kent (SP) debatteert de Tweede Kamer er woensdag nog eens over. Er stond al een commissiedebat over pensioenen ingepland.