College: anti-rookstichting ongelijk in 'sjoemelsigaret'-zaak

DEN HAAG (ANP) - Wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meet of filtersigaretten wel of niet te schadelijk zijn, hoeft het geen gebruik te maken van een strengere meetmethode. Zo oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een definitief besluit voor de jarenlange zaak over zogeheten sjoemelsigaretten.

Stichting Rookpreventie Jeugd verzocht in 2018 de NVWA sigaretten te controleren met een alternatieve meetmethode. De gebruikte methode zou er geen rekening mee houden dat de vingers en lippen van een roker gaatjes voor verse lucht in sigarettenfilters afsluiten. Daardoor inhaleren rokers meer schadelijke stoffen dan mag volgens de Tabaksrichtlijn. Volgens onderzoek van het RIVM krijgen rokers tot meer dan vijftien keer zo veel teer, nicotine en koolmonoxide binnen.

Het College zegt op basis van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere meetmethode dan de wettelijk voorgeschreven methode.