Rabobank telt je pensioen straks vijftien jaar eerder mee: zo bereid je je hypotheek voor

Je bent 54 en wilt kleiner gaan wonen of de keuken verbouwen. Vanaf maart 2027 kijkt Rabobank dan al naar het pensioen dat je over dertien jaar krijgt. De bank en haar dochter Obvion rekenen het verwachte pensioeninkomen straks vijftien jaar voor je pensioenleeftijd mee bij het bepalen van je maximale hypotheek . Nu is dat tien jaar.

Dat staat in een persbericht dat Rabobank op 1 oktober publiceerde.

Wat er verandert

Met een pensioenleeftijd van 67 jaar telt Rabobank je pensioen dus vanaf je 52e mee, in plaats van vanaf je 57e. Omdat een pensioen meestal lager is dan je salaris, kan je maximale hypotheek daardoor lager uitvallen.

Daarnaast gaat de bank rekening houden met je levensverwachting. Op je 85e mag je hypotheekschuld nog maximaal 70 procent van de waarde van je huis zijn. Daar keek Rabobank tot nu toe niet naar.

Voor wie het geldt

Laat je je hypotheek zoals hij is, dan verandert er niets. De nieuwe normen gelden bij herfinancieren, verhuizen of het verhogen van je hypotheek. Loopt je hypotheek af, ga je scheiden of overlijdt je partner, dan zoekt de bank "samen met de klant" naar een oplossing.

Rabobank zegt dat de toezichthouders aandrongen op de wijziging. Die vinden dat banken het pensioeninkomen anders moeten meetellen en rekening moeten houden met de levensverwachting van de klant.

De tweede aanscherping dit jaar

Sinds 11 mei mag je bij Rabobank en Obvion nog maar 30 procent van de woningwaarde aflossingsvrij lenen. Van alle hypotheekschuld in Nederland is 45 procent aflossingsvrij, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Veel van die leningen lopen tegelijk af: tussen 2035 en 2038 en tussen 2047 en 2052.

Wat je nu kunt doen

Zoek je einddatum op. Kijk in je hypotheekoverzicht wanneer je lening afloopt en hoeveel er aflossingsvrij is.

Vraag je pensioenoverzicht op. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel AOW en aanvullend pensioen je kunt verwachten.

Los extra af als dat kan. Bij de meeste hypotheken mag je jaarlijks 10 tot 20 procent van de lening boetevrij aflossen, schrijft de Consumentenbond.

Plan wijzigingen op tijd. Bij Rabobank en Obvion gelden tot maart 2027 nog de huidige normen voor het pensioeninkomen.

Neem contact op met je bank. Banken benaderen klanten met een aflossingsvrije hypotheek al jaren om hun situatie door te nemen, aldus de NVB.

Een hypotheek die blijft zoals hij is, valt buiten alle nieuwe regels. Het wordt pas spannend op het moment dat je wilt verhuizen.

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