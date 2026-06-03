ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

College Rechten van de Mens: ON! discrimineerde met vacaturetekst

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 12:41
anp030626112 1
UTRECHT (ANP) - Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft omroepvereniging Ongehoord Nederland (ON!) zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Dat oordeelde het onafhankelijke mensenrechteninstituut woensdag naar aanleiding van een vacaturetekst die de omroep in 2024 plaatste.
In de personeelsadvertentie die ON! in maart 2024 publiceerde, stelde de omroep op zoek te zijn naar een man of vrouw maar "geen X" voor de vacature van een nieuwe hoofdredacteur. "Omdat de vacature onderscheid maakt op grond van genderidentiteit, is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht. Er bestaat hiervoor in de gelijke behandelingswet geen uitzondering", meldt het mensenrechteninstituut op zijn website.
Na de publicatie van de omstreden vacature werden meerdere aangiftes gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot afgelopen zomer de omroep niet te vervolgen voor discriminatie. Volgens het OM was de actie "kwetsend", maar in dit geval niet strafbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

299234422_m

Waarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelen

generated-image (7)

Inflatie van 3,5%: zo smelt je hypotheek stilletjes weg

244594218_m

VN waarschuwt: er komt een zware El Niño aan met veel extreem weer

50908242_m

Je matras leeft (letterlijk)

afcbb3c9c2005baab387c575d12998511b23c026-1780404967-97a525a7-960x640

Vier Pakistaanse landarbeiders levend verbrand in Italië: 'Moordaanslag, zonder twijfel'

Loading