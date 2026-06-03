College Rechten van de Mens: ON! discrimineerde met vacaturetekst

UTRECHT (ANP) - Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft omroepvereniging Ongehoord Nederland (ON!) zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Dat oordeelde het onafhankelijke mensenrechteninstituut woensdag naar aanleiding van een vacaturetekst die de omroep in 2024 plaatste.

In de personeelsadvertentie die ON! in maart 2024 publiceerde, stelde de omroep op zoek te zijn naar een man of vrouw maar "geen X" voor de vacature van een nieuwe hoofdredacteur. "Omdat de vacature onderscheid maakt op grond van genderidentiteit, is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht. Er bestaat hiervoor in de gelijke behandelingswet geen uitzondering", meldt het mensenrechteninstituut op zijn website.

Na de publicatie van de omstreden vacature werden meerdere aangiftes gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot afgelopen zomer de omroep niet te vervolgen voor discriminatie. Volgens het OM was de actie "kwetsend", maar in dit geval niet strafbaar.