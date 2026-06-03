Trump erkent dat hij verhit gesprek voerde met Netanyahu

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen inderdaad een verhit gesprek gevoerd met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon", aldus de president in een interview met de podcast Pod Force One. Hij zegt wel graag samen te werken met Netanyahu.

Nieuwssite Axios meldde dat Trump Netanyahu op hoge toon had laten weten dat de bombardementen op Beiroet moesten stoppen. Hij zou harde woorden gebruikt hebben, en Netanyahu onder meer "knettergek" hebben genoemd. "Dat is zo", zei hij, gevraagd of de berichten kloppen, al zou volgens hem dus van woede geen sprake geweest zijn.

Volgens Trump heeft hij zelf de aanval geopend op Iran om te voorkomen dat het land een kernwapen zou krijgen. Hij zegt dat niet gedaan te hebben onder druk van Israël. Hij zei ook dat de huidige hogere brandstofprijzen het waard zijn als de aanvallen voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt.