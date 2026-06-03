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Iraans regime nog 'stevig' in het zadel, aldus minister Berendsen

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 12:40
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DEN HAAG (ANP) - Ondanks de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël zit het Iraanse regime nog "stevig" in het zadel. Dat zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) woensdag in een Kamerdebat over de situatie in Iran. Er is verder "geen enkele aanwijzing" dat het bewind een gematigdere koers gaat varen.
De oorlog begon eind februari toen bij bombardementen opperste leider Ali Khamenei werd gedood. Iran betrok daarna de hele regio bij de strijd en sloot de Straat van Hormuz, waar normaliter ongeveer 20 procent van de mondiale olie- en gasstroom doorheen gaat. Er is inmiddels een staakt-het-vuren, al wordt dat geregeld geschonden.
De onderhandelingen tussen de VS en Iran zullen vermoedelijk leiden tot deelakkoorden, denkt Berendsen. Dan zal er bijvoorbeeld eerst een akkoord komen over opening van de Straat van Hormuz, terwijl verder gesproken wordt over andere zaken. Voor Nederland is het belangrijk dat er een akkoord komt over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma, zei hij.
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