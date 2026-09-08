College Terneuzen doet nieuwe poging om azc door raad te krijgen

TERNEUZEN (ANP) - Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Dat meldt de gemeente. Een eerdere vergunningsaanvraag werd eind vorig jaar afgewezen, wat tot het vertrek van de toenmalige burgemeester leidde.

Het azc zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort, maar een eerste vergunning werd geweigerd. Nu hoopt het college met herziene plannen de raad toch te overtuigen. In de nieuwe plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt.

Nu worden in de Zeeuwse stad ongeveer honderd asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar in de overeenkomst tussen het COA en de gemeente is voor die locatie 1 juni 2026 de einddatum. Het COA diende al een aanvraag in voor verlenging, omdat er nog altijd geen beslissing is genomen over een nieuwe locatie.

Als de raad verder geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken. De gemeenteraad besluit in dat geval op 8 oktober of het azc er mag komen.