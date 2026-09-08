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Heinen mist deel van Algemene Beschouwingen om overleg in Dublin

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 21:15
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DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen mist volgende week het laatste deel van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) omdat hij naar Dublin gaat voor overleg met collega's uit andere landen. Dat meldt de bewindsman dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.
Tijdens de APB debatteren fractieleiders over de plannen die Heinen dinsdag op Prinsjesdag presenteert. Het debat vindt plaats op woensdag en donderdag. Heinen vertrekt donderdagavond om 19.00 uur naar de Ierse hoofdstad om vrijdag bij de Eurogroep en Ecofinraad te zijn.
Premier Rob Jetten voert tijdens de APB het woord namens het kabinet.
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