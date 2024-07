Colombiaans verbod op stierenvechten treedt in werking

BOGOTA (ANP/AFP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft de eerder opgestelde wet die stierenvechten verbiedt, in werking gezet. Hij zei blij te zijn dat het doden van dieren als vermaak niet meer is toegestaan. Stierenvechten was eerder in de wet verankerd als cultureel erfgoed.

De president sprak in de voormalige 'Plaza de Toros La Santamaría' in de hoofdstad Bogota. De arena is nu omgedoopt tot "cultureel plein Santamaría". Er is nog wel een paar jaar speling voor mensen die van de sport leven om ander werk te vinden en de gebouwen voor het stierenvechten te verkopen of aan te passen.

In veel Latijns-Amerikaanse landen werd aan stierenvechten gedaan, maar het aantal landen is slinkende. Argentinië, Brazilië, Chili en Uruguay bijvoorbeeld hebben stierenvechten eerder verboden. In Ecuador, het grootste deel van Mexico, Peru en Venezuela is stierenvechten legaal, net als in Frankrijk, Portugal en Spanje.