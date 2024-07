Hoekstra voorgedragen voor nieuwe termijn als Eurocommissaris

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft Wopke Hoekstra officieel voorgedragen voor een nieuwe termijn als Eurocommissaris. Minister-president Dick Schoof noemt hem "een sterke kandidaat voor een stevige portefeuille". Ingewijden meldden eerder al dat de keuze was gevallen op de CDA'er.

Hoekstra nam vorig jaar de plek in de Europese Commissie in die Frans Timmermans achterliet toen hij lijsttrekker werd van GroenLinks-PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De voormalige minister en CDA-leider kreeg diens klimaatportefeuille, maar werd in tegenstelling tot Timmermans geen vicevoorzitter van de commissie.

Met Hoekstra als kandidaat denkt het kabinet goede papieren te hebben om een zware post binnen te slepen, liefst in de financieel-economische hoek. Daarbij speelt niet alleen zijn ervaring als oud-minister van Financiën een rol, maar mogelijk ook zijn politieke kleur. Ook Ursula von der Leyen, net herkozen als commissievoorzitter, is een christendemocrate.