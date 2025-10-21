ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Colombiaanse rechter draait veroordeling oud-president terug

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 19:47
anp211025184 1
BOGOTA (ANP/BLOOMBERG) - Een Colombiaanse rechtbank heeft de veroordeling van oud-president Álvaro Uribe teruggedraaid. Hij was door een lagere rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar huisarrest voor beïnvloeding van getuigen en het hinderen van de rechtsgang.
De veroordeling van Uribe leidde tot grote verdeeldheid in Colombia. Hij heeft nog altijd veel aanhangers, die blij zijn met zijn harde militaire optreden tegen opstandelingen en misdadigers.
Tegenstanders beschuldigen hem ervan dat hij banden onderhoudt met rechtse paramilitaire groeperingen en van betrokkenheid bij het zogenoemde foutpositievenschandaal ("falsos positivos"). Daarbij werden burgerslachtoffers door militair optreden aangemerkt als opstandelingen.
De Amerikaanse president Donald Trump en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hebben de veroordeling van Uribe eerder ook bekritiseerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

Loading