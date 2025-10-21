Colombiaanse rechter draait veroordeling oud-president terug

BOGOTA (ANP/BLOOMBERG) - Een Colombiaanse rechtbank heeft de veroordeling van oud-president Álvaro Uribe teruggedraaid. Hij was door een lagere rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar huisarrest voor beïnvloeding van getuigen en het hinderen van de rechtsgang.

De veroordeling van Uribe leidde tot grote verdeeldheid in Colombia. Hij heeft nog altijd veel aanhangers, die blij zijn met zijn harde militaire optreden tegen opstandelingen en misdadigers.

Tegenstanders beschuldigen hem ervan dat hij banden onderhoudt met rechtse paramilitaire groeperingen en van betrokkenheid bij het zogenoemde foutpositievenschandaal ("falsos positivos"). Daarbij werden burgerslachtoffers door militair optreden aangemerkt als opstandelingen.

De Amerikaanse president Donald Trump en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hebben de veroordeling van Uribe eerder ook bekritiseerd.