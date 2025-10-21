Apple’s AirPods zijn inmiddels een icoon. Maar met vier verschillende modellen is kiezen best lastig. Volgens de Wall Street Journal , gids voor vermogend Amerika, zijn dit de beste AirPods van 2025 en zo bepaal je welke bij jou past:

1. AirPods Pro 3: De ultieme keuze

Uitgeroepen tot favoriet door WSJ

Uitstekende noise cancellation (nog krachtiger dan vorige Pro-versies)

Vijf maten rubber tips voor perfecte pasvorm en geluiddemping

Water-, zweet- en stofbestendig (IP57)

Tot 8 uur luisterplezier, 24 uur met oplaadcase

Nieuwe functies: hartslagmeting tijdens workouts, live vertalen, gehoorbescherming (ook als FDA-gecertificeerde gehoorapparaat te gebruiken)

Ideaal voor dagelijkse commute, sport en intensief gebruik

2. AirPods 4 met Active Noise Cancellation

Goedkoper alternatief mét noise cancelling

Open-ear design zonder rubberen tips

Noise cancelling werkt minder goed dan bij Pro, maar toch verrassend effectief

Waterbestendig (IP54)

5 uur batterij, 30 uur met case

Prima keuze als je wel ruisonderdrukking wilt, maar niet het gevoel van afgesloten oordoppen

3. AirPods 4 (zonder noise cancelling)

Instapmodel, laagste prijs

Gewoon Apple-geluidskwaliteit en comfort

Open-ear design, dus minder geschikt voor rumoerige omgevingen

Beste koop voor wie vooral belt en podcasts luistert

4. AirPods Max (USB-C): Luxe koptelefoon

Over-ear model met top noise cancelling

20 uur batterij

Zwaar en groot, vooral geschikt voor thuis of onderweg bij lange reizen

Duur maar van uitzonderlijke kwaliteit (regelmatig voordeliger bij Amazon)

Zo kies je jouw ideale AirPods:

Wil je maximale noise cancelling en functies? Kies de Pro 3.

Liever open-ear en lagere prijs, maar toch noise cancelling? AirPods 4 met ANC.

Gaat het je vooral om prijs en comfort? Kies de gewone AirPods 4.

Zoek je een luxe koptelefoon voor muziekliefhebbers? Dan is de AirPods Max de ultieme keuze.

Conclusie: Volgens de Wall Street Journal zijn de AirPods Pro 3 technisch superieur en bieden ze de meeste mogelijkheden. Voor wie comfort en prijs belangrijker vindt, zijn de AirPods 4 zeer geschikt. De AirPods Max zijn perfect voor fanatieke luisteraars die geen concessies willen doen aan kwaliteit.​