Apple’s AirPods
zijn inmiddels een icoon. Maar met vier verschillende modellen is kiezen best lastig. Volgens de Wall Street Journal
, gids voor vermogend Amerika, zijn dit de beste AirPods van 2025 en zo bepaal je welke bij jou past:
1. AirPods Pro 3: De ultieme keuze
- Uitgeroepen tot favoriet door WSJ
- Uitstekende noise cancellation (nog krachtiger dan vorige Pro-versies)
- Vijf maten rubber tips voor perfecte pasvorm en geluiddemping
- Water-, zweet- en stofbestendig (IP57)
- Tot 8 uur luisterplezier, 24 uur met oplaadcase
- Nieuwe functies: hartslagmeting tijdens workouts, live vertalen, gehoorbescherming (ook als FDA-gecertificeerde gehoorapparaat te gebruiken)
- Ideaal voor dagelijkse commute, sport en intensief gebruik
2. AirPods 4 met Active Noise Cancellation
- Goedkoper alternatief mét noise cancelling
- Open-ear design zonder rubberen tips
- Noise cancelling werkt minder goed dan bij Pro, maar toch verrassend effectief
- Waterbestendig (IP54)
- 5 uur batterij, 30 uur met case
- Prima keuze als je wel ruisonderdrukking wilt, maar niet het gevoel van afgesloten oordoppen
3. AirPods 4 (zonder noise cancelling)
- Instapmodel, laagste prijs
- Gewoon Apple-geluidskwaliteit en comfort
- Open-ear design, dus minder geschikt voor rumoerige omgevingen
- Beste koop voor wie vooral belt en podcasts luistert
4. AirPods Max (USB-C): Luxe koptelefoon
- Over-ear model met top noise cancelling
- 20 uur batterij
- Zwaar en groot, vooral geschikt voor thuis of onderweg bij lange reizen
- Duur maar van uitzonderlijke kwaliteit (regelmatig voordeliger bij Amazon)
Zo kies je jouw ideale AirPods:
- Wil je maximale noise cancelling en functies? Kies de Pro 3.
- Liever open-ear en lagere prijs, maar toch noise cancelling? AirPods 4 met ANC.
- Gaat het je vooral om prijs en comfort? Kies de gewone AirPods 4.
- Zoek je een luxe koptelefoon voor muziekliefhebbers? Dan is de AirPods Max de ultieme keuze.
Conclusie: Volgens de Wall Street Journal zijn de AirPods Pro 3 technisch superieur en bieden ze de meeste mogelijkheden. Voor wie comfort en prijs belangrijker vindt, zijn de AirPods 4 zeer geschikt. De AirPods Max zijn perfect voor fanatieke luisteraars die geen concessies willen doen aan kwaliteit.