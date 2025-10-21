ECONOMIE
De beste AirPods volgens de Wall Street Journal: Een gids voor de juiste keuze

Tech, AI, auto
door Gerard Driehuis
dinsdag, 21 oktober 2025 om 19:51
Apple’s AirPods zijn inmiddels een icoon. Maar met vier verschillende modellen is kiezen best lastig. Volgens de Wall Street Journal, gids voor vermogend Amerika,  zijn dit de beste AirPods van 2025 en zo bepaal je welke bij jou past:
1. AirPods Pro 3: De ultieme keuze
  • Uitgeroepen tot favoriet door WSJ
  • Uitstekende noise cancellation (nog krachtiger dan vorige Pro-versies)
  • Vijf maten rubber tips voor perfecte pasvorm en geluiddemping
  • Water-, zweet- en stofbestendig (IP57)
  • Tot 8 uur luisterplezier, 24 uur met oplaadcase
  • Nieuwe functies: hartslagmeting tijdens workouts, live vertalen, gehoorbescherming (ook als FDA-gecertificeerde gehoorapparaat te gebruiken)
  • Ideaal voor dagelijkse commute, sport en intensief gebruik
Prijs: €249 Coolblue
2. AirPods 4 met Active Noise Cancellation
  • Goedkoper alternatief mét noise cancelling
  • Open-ear design zonder rubberen tips
  • Noise cancelling werkt minder goed dan bij Pro, maar toch verrassend effectief
  • Waterbestendig (IP54)
  • 5 uur batterij, 30 uur met case
  • Prima keuze als je wel ruisonderdrukking wilt, maar niet het gevoel van afgesloten oordoppen
Prijs: €199 Coolblue
3. AirPods 4 (zonder noise cancelling)
  • Instapmodel, laagste prijs
  • Gewoon Apple-geluidskwaliteit en comfort
  • Open-ear design, dus minder geschikt voor rumoerige omgevingen
  • Beste koop voor wie vooral belt en podcasts luistert
Prijs: €149 Coolblue
4. AirPods Max (USB-C): Luxe koptelefoon
  • Over-ear model met top noise cancelling
  • 20 uur batterij
  • Zwaar en groot, vooral geschikt voor thuis of onderweg bij lange reizen
  • Duur maar van uitzonderlijke kwaliteit (regelmatig voordeliger bij Amazon)
Prijs: €541 Coolblue
Zo kies je jouw ideale AirPods:
  • Wil je maximale noise cancelling en functies? Kies de Pro 3.
  • Liever open-ear en lagere prijs, maar toch noise cancelling? AirPods 4 met ANC.
  • Gaat het je vooral om prijs en comfort? Kies de gewone AirPods 4.
  • Zoek je een luxe koptelefoon voor muziekliefhebbers? Dan is de AirPods Max de ultieme keuze.
Conclusie: Volgens de Wall Street Journal zijn de AirPods Pro 3 technisch superieur en bieden ze de meeste mogelijkheden. Voor wie comfort en prijs belangrijker vindt, zijn de AirPods 4 zeer geschikt. De AirPods Max zijn perfect voor fanatieke luisteraars die geen concessies willen doen aan kwaliteit.​

