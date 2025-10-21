ECONOMIE
Tofik Dibi: verloor vertrouwen in instituties na bedreigingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 19:46

AMSTERDAM (ANP) - BIJ1-lijsttrekker Tofik Dibi heeft door bedreigingen en doxing - het plaatsen van privégegevens om iemand te intimideren - het vertrouwen in instituties als de politie, media en politiek in Nederland verloren. Het voelde voor hem alsof deze instituties er niet voor hem waren, vertelde hij bij een partijbijeenkomst van BIJ1 in Amsterdam.
Dibi werd in mei vorig jaar "gedoxt" door BVNL-kandidaat Geert Dales. Dales plaatste op X het adres van Dibi. Sindsdien verblijft hij op een andere locatie. "Ik ben nog steeds niet teruggekeerd naar mijn huis. Ik ga er ook niet meer terug. Dat is ondenkbaar," zei hij. Volgens Dibi ontstond er na het incident "een serieuze dreiging", waardoor hij zich fysiek onveilig voelde. "Ik checkte alles voordat ik de hoek omging, of er iemand bij de deur stond."
Het voorval tastte volgens Dibi zijn vertrouwen in het systeem aan. "Ik moest zelf alles bewijzen voordat justitie ingreep. De politie geloofde het eerst niet. Dat heeft wel iets kapotgemaakt", zei hij.
