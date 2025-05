Columbia University ontslaat 180 mensen na geschrapte subsidies

NEW YORK (ANP/AFP) - Columbia University gaat bijna 180 medewerkers ontslaan, zo meldt de Amerikaanse universiteit. De regering van president Donald Trump schrapte in maart 400 miljoen dollar aan federale financiering voor de in New York gevestigde universiteit. Die zou volgens de regering niet ver genoeg zijn gegaan om pro-Palestijns activisme op de campus aan te pakken.

"We hebben beslissingen moeten nemen over de toewijzing van onze financiële middelen", aldus de universiteit. "Die beslissingen hebben ook gevolgen voor onze belangrijkste hulpbron: onze mensen."

Columbia is een brandpunt geworden in conflicten over anti-oorlogsprotesten op universiteitscampussen in de VS. Zo heeft de regering-Trump een vooraanstaande pro-Palestijnse buitenlandse Columbia-student gearresteerd en probeert ze hem te deporteren om zijn kritiek op Israël.

Pro-Palestijnse groeperingen zeggen dat kritiek op Israël ten onrechte wordt gelijkgesteld aan antisemitisme om demonstranten hun burgerrechten te ontnemen.