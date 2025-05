Ruim 30 doden gemeld bij aanvallen door Israël op school in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israëlische luchtaanvallen op een school in Gaza die ontheemden herbergt, hebben 31 mensen het leven gekost, meldt de burgerbeschermingsdienst van Gaza. Tientallen anderen raakten gewond. Het schoolgebouw staat in het vluchtelingenkamp Bureij, in het hart van de Gazastrook.

Het Israëlische leger meldde in een verklaring dat zijn troepen een "Hamas-commando- en controlecentrum in de centrale Gazastrook" hebben aangevallen, dat werd gebruikt "om wapens op te slaan".

Israël maakte maandag plannen bekend voor de uitbreiding van het offensief tegen de Palestijnen in Gaza. Volgens de extreemrechtse minister van Financiën Bezalel Smotrich betekent een Israëlische overwinning in Gaza dat het gebied "volledig zal worden vernietigd" en dat de huidige inwoners naar andere landen moeten vertrekken, zei hij dinsdag.