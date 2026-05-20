Commissaris Groningen wil snel actie kabinet in 'opvangcrisis'

GRONINGEN (ANP) - Commissaris van de Koning in Groningen René Paas vindt dat het kabinet "een crisissituatie zou moeten uitroepen" om de opvang van asielzoekers met spoed te kunnen regelen in de gemeenten. Volgens hem vragen de provincies dit "tot nu toe vergeefs". Paas zei woensdag tijdens een vragenuurtje in de Provinciale Staten "dat de situatie nu alle trekken vertoont van een crisis. Daar is de aarzeling bij de Staat te groot".

Paas reageerde op vragen over de situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel in zijn provincie, waar nu opnieuw veel meer asielzoekers zitten dan de 2000 die zijn toegestaan. Daarom zal de opvangorganisatie COA alleen nog kwetsbare mensen binnenlaten.

De Groningse commissaris spreekt nadrukkelijk van een "opvangcrisis". In zijn ogen moeten álle gemeenten en provincies opvangplekken (gaan) leveren. Dan gaat het niet alleen om snelle tijdelijke opvang van nieuwe asielzoekers, maar juist ook om huisvesting van statushouders in gemeenten. Zij houden nu plekken in asielzoekerscentra bezet.