ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van corruptie verdachte Poolse oud-minister vlucht naar VS

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 14:04
anp200526113 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - De van corruptie verdachte Poolse oud-minister van Justitie Zbigniew Ziobro is naar de Verenigde Staten gevlucht. Dat meldt de Poolse aanklager. In februari werd een arrestatiebevel tegen Ziobro uitgevaardigd vanwege vermeende corruptie. Daarvoor kan hij tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.
Ziobro zei aanvankelijk politiek asiel te hebben gekregen in Hongarije, onder oud-premier Viktor Orbán. Nu meldt het Poolse OM dat hij 9 mei via Milaan is afgereisd naar de Verenigde Staten. Persbureau Reuters meldde onlangs dat daar werd gewerkt aan een visum voor Ziobro, op verzoek van onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau.
Hongarije koos half april met overgrote meerderheid voor Péter Magyar tijdens de parlementsverkiezingen in dat land. Diens verkiezingscampagne ging voor een groot deel over het bestrijden van de corruptie in Hongarije. Magyar heeft herhaaldelijk gezegd dat er in zijn Hongarije geen plek is voor Ziobro als politiek vluchteling.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Loading