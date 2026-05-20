Van corruptie verdachte Poolse oud-minister vlucht naar VS

WARSCHAU (ANP/RTR) - De van corruptie verdachte Poolse oud-minister van Justitie Zbigniew Ziobro is naar de Verenigde Staten gevlucht. Dat meldt de Poolse aanklager. In februari werd een arrestatiebevel tegen Ziobro uitgevaardigd vanwege vermeende corruptie. Daarvoor kan hij tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.

Ziobro zei aanvankelijk politiek asiel te hebben gekregen in Hongarije, onder oud-premier Viktor Orbán. Nu meldt het Poolse OM dat hij 9 mei via Milaan is afgereisd naar de Verenigde Staten. Persbureau Reuters meldde onlangs dat daar werd gewerkt aan een visum voor Ziobro, op verzoek van onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau.

Hongarije koos half april met overgrote meerderheid voor Péter Magyar tijdens de parlementsverkiezingen in dat land. Diens verkiezingscampagne ging voor een groot deel over het bestrijden van de corruptie in Hongarije. Magyar heeft herhaaldelijk gezegd dat er in zijn Hongarije geen plek is voor Ziobro als politiek vluchteling.