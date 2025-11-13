Rechtspraak waarschuwt voor wet afpakken crimineel vermogen

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de rechtspraak roept de minister van Justitie en Veiligheid "met klem" op het wetsvoorstel aan te passen dat het makkelijker moet maken om geld en goederen van criminelen af te pakken. Het Openbaar Ministerie kan onder deze wet waardevolle spullen confisqueren zonder vervolging of veroordeling, waarschuwt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies. Het wetsvoorstel gaat ten koste van de rechtsbescherming van burgers, stelt de Raad.

Nu kan het OM alleen geld en goederen confisqueren van een verdachte die is veroordeeld. Die waarborg vervalt onder de nieuwe wet met een vereenvoudigde procedure. "Er hoeft zelfs geen concrete verdachte in beeld te zijn, als het OM maar aannemelijk kan maken dat in beslag genomen geld en goederen van misdaad afkomstig zijn."