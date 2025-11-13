ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtspraak waarschuwt voor wet afpakken crimineel vermogen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 9:22
anp131125094 1
DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de rechtspraak roept de minister van Justitie en Veiligheid "met klem" op het wetsvoorstel aan te passen dat het makkelijker moet maken om geld en goederen van criminelen af te pakken. Het Openbaar Ministerie kan onder deze wet waardevolle spullen confisqueren zonder vervolging of veroordeling, waarschuwt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies. Het wetsvoorstel gaat ten koste van de rechtsbescherming van burgers, stelt de Raad.
Nu kan het OM alleen geld en goederen confisqueren van een verdachte die is veroordeeld. Die waarborg vervalt onder de nieuwe wet met een vereenvoudigde procedure. "Er hoeft zelfs geen concrete verdachte in beeld te zijn, als het OM maar aannemelijk kan maken dat in beslag genomen geld en goederen van misdaad afkomstig zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

Loading