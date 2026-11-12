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Complimenten Bikker voor aanpassing PRO-plan, maar stem onzeker

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Hoe de ChristenUnie gaat stemmen over het voorstel van PRO en Volt om het belastingplan aan te passen, is nog niet duidelijk. Partijleider Mirjam Bikker zei dat ze "een aantal complimenten" voor het zogeheten amendement heeft omdat er "desastreuze" plannen uit zijn geschrapt. Tegelijkertijd zijn de afwegingen "niet de mijne".
Voor Bikker lijkt het lot van het plan minder belangrijk dan het lot van het belastingplan als geheel. "Het landsbelang is versmald tot een amendement van PRO, wat minder dan 1 miljard is waar het belastingplan over 500 miljard gaat."
De VVD beloofde tegen het belastingplan te stemmen als het amendement van PRO en Volt het haalt. Als dat gebeurt, is de kans aanwezig dat het belastingplan sneuvelt. Als de Kamer het amendement van PRO en Volt verwerpt, is die uitkomst minstens zo reëel.
Voordat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt over aanpassingen aan het belastingplan, had de ChristenUnie zich al achter het kabinet geschaard. Ook nu benadrukt Bikker het belang van samenwerken en "deugdelijk bestuur".
Wat voor cultuur is er ontstaan in Den Haag, vroeg Bikker zich af. "Een cultuur waar als het links is, rechts sowieso tegenstemt, los van de inhoud? En als het rechts is, links sowieso tegenstemt, los van de inhoud? Kan toch niet waar zijn."
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