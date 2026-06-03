Concerten Ye in Arnhem kunnen doorgaan, rapper mag blijven

AMSTERDAM (ANP) - De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in GelreDome in Arnhem komende zaterdag en maandag mogen doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding in de rechtbank in Amsterdam dat het Centraal Joods Overleg (CJO) had aangespannen. De voorzieningenrechter ziet op dit moment geen concrete aanwijzingen dat de komst van Ye, ook wel Kanye West, een gevaar is voor de openbare orde.

In het verleden heeft Ye meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan. Het CJO wilde aanvankelijk via de rechter afdwingen dat Ye Nederland niet in mag. Maar omdat de rapper hier al is, eiste het CJO in de rechtbank woensdag om de rapper het land uit te sturen. De rechter gaat daar dus niet in mee.