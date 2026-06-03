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Duitsland grijpt naast zetel VN-Veiligheidsraad

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 18:41
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NEW YORK (ANP/DPA) - Duitsland grijpt naast een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Bij stemmingen in New York verloor de Bondsrepubliek in de eerste ronde van Portugal en Oostenrijk. Duitse media noemen het een flinke nederlaag, juist omdat Duitsland zich wilde positioneren als een belangrijke speler op het wereldtoneel.
Naast de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad worden tien tijdelijke leden verkozen, voor een zetel voor twee jaar. Er waren nu vijf plekken vrij. Die gaan naar Oostenrijk, Portugal, Zimbabwe en Trinidad en Tobago. Voor de vijfde zetel wordt nog gestemd.
Duitsland heeft zes keer in de Veiligheidsraad gezeten, voor het laatst in 2019 en 2020. Volgens diplomaten lukte het Duitsland eerder altijd een zetel te bemachtigen als het zich kandidaat stelde. Minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul was donderdag naar New York afgereisd om campagne te voeren.
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