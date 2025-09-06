ECONOMIE
Concertgebouw wil andere zanger om banden Israelische leger, stichting weigert

Samenleving
door Ans Vink
zaterdag, 06 september 2025 om 2:02
bijgewerkt om zaterdag, 06 september 2025 om 7:34
Het Concertgebouw in Amsterdam wil dat de Stichting Chanukah Concert met een andere voorzanger komt voor een concert in december ter viering van het joodse feest Chanoeka. Dat vanwege de banden van cantor Shai Abramson met de Israëlische krijgsmacht. De stichting vindt het onbegrijpelijk en zegt dat hij gewoon gast-cantor "is en blijft".
Het Concertgebouw laat in een verklaring weten dat het naar aanleiding van de programmering van het jaarlijkse concert de organisatie dringend heeft verzocht "een andere cantor te programmeren gezien het feit deze cantor als chief cantor een prominente rol vervult in het Israëlische leger (IDF)". Het Concertgebouw meldt met de stichting erover in gesprek te zijn.
Stichting Chanukah Concert zegt "met verbazing" kennis te hebben genomen van de verklaring die voor "onnodige commotie" zorgt. De organisatie bevestigt dat er maandag een gesprek is geweest en het Concertgebouw het verzoek heeft gedaan. Toen heeft de stichting naar eigen zeggen "duidelijk gemaakt geen aanleiding te zien om het programma te wijzigen".
