Alcaraz rekent af met Djokovic en staat in finale US Open

NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale van de US Open bereikt. De 22-jarige Spanjaard versloeg in de halve finale in New York Novak Djokovic in drie sets: 6-4 7-6 (4) 6-2.

Alcaraz, winnaar van het Amerikaanse grandslamtoernooi in 2022, was als tweede geplaatst. De 38-jarige Djokovic won de US Open vier keer eerder en was als zevende geplaatst in New York. De Serviër jaagt al even op zijn 25e grandslamtitel, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen.

In de finale treft Alcaraz de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Alcaraz en Sinner stonden eerder dit jaar tegenover elkaar in de finales van Roland Garros en Wimbledon. De Spanjaard won in Parijs, de Italiaan in Londen.