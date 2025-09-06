ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alcaraz rekent af met Djokovic en staat in finale US Open

Sport
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 1:00
anp060925003 1
NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale van de US Open bereikt. De 22-jarige Spanjaard versloeg in de halve finale in New York Novak Djokovic in drie sets: 6-4 7-6 (4) 6-2.
Alcaraz, winnaar van het Amerikaanse grandslamtoernooi in 2022, was als tweede geplaatst. De 38-jarige Djokovic won de US Open vier keer eerder en was als zevende geplaatst in New York. De Serviër jaagt al even op zijn 25e grandslamtitel, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen.
In de finale treft Alcaraz de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Alcaraz en Sinner stonden eerder dit jaar tegenover elkaar in de finales van Roland Garros en Wimbledon. De Spanjaard won in Parijs, de Italiaan in Londen.
Vorig artikel

Duitse paddenstoelen weer veilig te eten, 39 jaar na Tsjernobyl

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen