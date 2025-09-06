ECONOMIE
Anti-regeringsdemonstranten botsen met politie in Servië

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 2:04
anp060925006 1
NOVI SAD (ANP/AFP) - Bij anti-regeringsprotesten in de Servische stad Novi Sad heeft de politie vrijdagavond traangas en stungranaten ingezet om duizenden demonstranten uiteen te drijven.
In Servië wordt al sinds november geprotesteerd tegen de regering van president Aleksandar Vucic. De protesten werden aangewakkerd door het instorten van het dak van het treinstation van Novi Sad, waarbij zestien doden vielen. Demonstranten beschuldigen de regering van corruptie en wanbestuur en eisen vervroegde verkiezingen.
Vrijdagavond kwamen de demonstranten samen bij de universiteitscampus van Novi Sad. Ze herhaalden hun eis voor vervroegde verkiezingen en botsten met de politie. Demonstranten gooiden met fakkels, terwijl de politie traangas en stungranaten inzette.
Volgens president Vucic raakten elf politieagenten daarbij gewond. Het is nog niet bekend hoeveel demonstranten gewond raakten.
