Condoleanceregister voor Joost Prinsen in Beeld & Geluid

HILVERSUM (ANP) - Beeld & Geluid heeft een condoleanceregister geopend voor de maandag overleden acteur en presentator Joost Prinsen. Mensen kunnen een berichtje achterlaten in de ontvangsthal die voor iedereen toegankelijk is, laat een woordvoerder weten. Normaal liggen condoleanceregisters vaak in het mediamuseum, maar dat is maandag en dinsdag gesloten.

Dinsdagavond wordt Prinsen met een speciale uitzending op NPO 2 geëerd "voor alles wat hij voor de NPS/NTR heeft betekend". Maandagavond staat de uitzending van Kunststof op NPO Radio 1 in het teken van Prinsen. "Joost was jarenlang een vertrouwd gezicht en stem binnen de publieke omroep, en heeft ook voor de NPS en later de NTR veel betekend. Zijn werk, zijn taalgevoel en zijn warmte maakten hem tot een uniek en geliefd mens", schrijft de NTR in een in memoriam op de website.

Prinsen overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct. Hij was bij het grote publiek bekend van onder meer De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis en als bedenker en presentator van de tv-quiz Met het Mes op Tafel.