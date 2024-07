Conducteur in Apeldoorn mishandeld door twee jongens

APELDOORN (ANP) - Een NS-conducteur is woensdagavond iets voor middernacht mishandeld door twee jongens in Apeldoorn. Dat bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van de NOS. De conducteur zit met wonden aan hoofd en nek thuis en heeft aangifte gedaan.

De conducteur controleerde dicht bij station Apeldoorn de kaartjes van reizigers in de trein toen hij twee jongens zag weglopen. Hij ging hen achterna en nadat hij hen had gevraagd naar hun vervoersbewijs, ontaardde het in "een duwen, trekken en slaan", aldus de woordvoerder. De conducteur hield aan de klappen een bult op zijn hoofd en krassen in zijn nek over. De machinist van de trein mengde zich nog in het "handgemeen", maar liep geen letsel op, aldus de woordvoerder.

Bij het binnenrijden op het perron wisten de verdachten te ontsnappen, zij zijn volgens de woordvoerder weggerend. Volgens hem heeft de politie ze nog niet opgespoord. De conducteur is door ambulancepersoneel nagekeken en kon zelfstandig naar huis, maar is zich "kapot geschrokken en zit nu thuis".

Met een protestactie op 20 april vroeg de NS samen met andere vervoerders nog aandacht voor agressie tegen medewerkers. Het openbaar vervoer stond die avond drie minuten stil. Die actie "stopt natuurlijk niet direct de agressie naar collega's", zegt de woordvoerder nu. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staan volgens hem "bemoedigende voorstellen" tegen het geweld, "maar zover zijn we nog niet". Daarom herhaalt hij dat mensen "met hun poten van collega's moeten afblijven", mensen die "gewoon proberen hun werk te doen".