Slachtoffers mensensmokkel demonstreren bij rechtbank

ZWOLLE (ANP) - Met een demonstratie vlak bij de rechtbank in Zwolle vroegen enkele honderden voormalige vluchtelingen uit Eritrea aandacht voor de rol van het regime in hun land bij mensensmokkel. In Zwolle diende een regiezitting in de zaak rond grootschalige mensensmokkel van Eritreeërs vanuit Libië.

In een volgepakte rechtszaal diende donderdagmiddag een inleidende zitting tegen de vermeende mensensmokkelaar Amanuel W. (40). Hij wordt gezien als een van twee leiders van een uiterst gewelddadige bende die mogelijk honderden of duizenden vluchtelingen in kampen in Libië opsloten. Daar werden ze gemarteld terwijl telefonisch Nederlandse familieleden alles konden horen. Ze moesten geld overmaken om het martelen te stoppen.

Amanuel W. zit vast in Nederland. Volgens de organisatie achter de demonstratie heeft hij banden met het regime. Het OM wil ook dat de 40-jarige medeverdachte Kidane H. in deze zelfde zaak wordt berecht. Hij zit echter nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Het contact tussen het OM en de autoriteiten daar verloopt uiterst stroef. De rechtbank verwacht pas in maart een inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Niet duidelijk is of dan alleen W. of beide hoofdverdachten terechtstaan.

De demonstranten willen aandacht voor hun precaire situatie. "De meeste Eritreeërs ontvluchten het land via Libië. Veel van hen in Nederland hebben te maken gehad met W. of met smokkelaars als hij", zegt medeorganisator van de demonstratie Leila Yemane. Mirjam van Reisen deed jarenlang onderzoek naar mensensmokkel en -handel in Afrika. Die link tussen verdachte W. en het regime staat voor haar wel vast. Vluchtelingen voelen zich onveilig in Nederland want het regime heeft ook hier mensen zitten. "Een van de slachtoffers die in haar eerste interview bij de IND haar verhaal deed, kreeg van de tolk te horen dat hij niet wilde dat de naam W. genoemd werd." De naam verdween uit haar verklaring, zegt ze.