Congo akkoord met 'principe van staakt-het-vuren' in oosten

KINSHASA (ANP/AFP) - De Democratische Republiek Congo "accepteert het principe van een staakt-het-vuren" in het oosten, aldus het kantoor van de president. Bemiddelaar Angola had bij de regering en rebellengroep M23 een bestand vanaf 18 februari voorgesteld, waarbij de posities in het conflict worden bevroren.

Het grondstofrijke oosten wordt al dertig jaar geteisterd door geweld van gewapende groeperingen. M23 heeft sinds 2021, toen de groepering een heropleving maakte, grote delen van de provincies Noord-Kivu en Zuid-Kivu ingenomen. De Verenigde Naties zeggen dat de groepering wordt gesteund door Rwanda. Het buurland ontkent.

Angola heeft de afgelopen weken zijn bemiddelingsinspanningen hervat. Ook de Verenigde Staten en Qatar proberen de gevechten te stoppen, wat eind vorig jaar leidde tot de ondertekening van twee afzonderlijke overeenkomsten. Het geweld gaat desondanks door. Sinds eind 2021 zijn meerdere vredesakkoorden en staakt-het-vuren getekend en geschonden.