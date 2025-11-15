ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Congo en rebellengroep M23 sluiten principeakkoord voor vrede

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 12:53
anp151125098 1
DOHA (ANP/RTR) - Congo en rebellengroep M23 hebben in Doha een conceptovereenkomst getekend voor een staakt-het-vuren in Oost-Congo. Tijdens een ceremonie in de Qatarese hoofdstad tekenden afgevaardigden van beide partijen het document.
Begin september leken de vredesonderhandelingen in Qatar nog op niets uit te lopen. Het mensenrechtenkantoor van de VN sprak zich toen zeer kritisch uit over het conflict in Congo, waar het regeringsleger strijdt tegen het geweld van door Rwanda gesteunde M23, dat op gewelddadige wijze opkomt voor de rechten van Tutsi's. VN-mensenrechtenchef Volker Türk sprak van "gruwelijke wreedheden". M23 zou onder meer mensen standrechtelijk executeren en martelen. Ook stelde de VN dat M23, evenals het regeringsleger, groepsverkrachtingen niet schuwde. De VN signaleerden verder dat in Congo kindsoldaten werden ingezet.
De gevechten in Congo hebben duizenden mensen het leven gekost en honderdduizenden zijn ontheemd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

gandr-collage (29)

Trump volgens Epstein een vieze oude, half demente man (plus de contactenlijst van Epstein)

ANP-542061962

Japanse premier slaapt maar 2 uur per nacht en wil om 3 uur 's nachts vergaderen

13th-century-dominican-monastery-skull

Wetenschappers lossen 700 jaar oude moord op met DNA en forensisch onderzoek

Loading