Congo en rebellengroep M23 sluiten principeakkoord voor vrede

DOHA (ANP/RTR) - Congo en rebellengroep M23 hebben in Doha een conceptovereenkomst getekend voor een staakt-het-vuren in Oost-Congo. Tijdens een ceremonie in de Qatarese hoofdstad tekenden afgevaardigden van beide partijen het document.

Begin september leken de vredesonderhandelingen in Qatar nog op niets uit te lopen. Het mensenrechtenkantoor van de VN sprak zich toen zeer kritisch uit over het conflict in Congo, waar het regeringsleger strijdt tegen het geweld van door Rwanda gesteunde M23, dat op gewelddadige wijze opkomt voor de rechten van Tutsi's. VN-mensenrechtenchef Volker Türk sprak van "gruwelijke wreedheden". M23 zou onder meer mensen standrechtelijk executeren en martelen. Ook stelde de VN dat M23, evenals het regeringsleger, groepsverkrachtingen niet schuwde. De VN signaleerden verder dat in Congo kindsoldaten werden ingezet.

De gevechten in Congo hebben duizenden mensen het leven gekost en honderdduizenden zijn ontheemd.