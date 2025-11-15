ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stoomboot met Sinterklaas en pieten aangekomen op Texel

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 12:59
bijgewerkt om zaterdag, 15 november 2025 om 13:29
anp151125099 1
Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdagmiddag aangekomen in de haven van Oudeschild op Texel voor de landelijke intocht. Sinterklaas werd op het Waddeneiland welkom geheten door burgemeester Mark Pol en duizenden bezoekers, onder wie veel kinderen.
Het waait zaterdag stevig op het eiland. Bij aankomst zei de goedheiligman dat het er "fantastisch" uitzag. "Dag allemaal, dag Texel", riep de Sint enthousiast.
De Sint kwam niet alleen aan op Texel (Noord-Holland). In het hele land zijn zaterdag sinterklaasintochten. Bijvoorbeeld in Scheveningen (Zuid-Holland), Urk (Flevoland), Emmen (Drenthe), Veenendaal (Utrecht), Doetinchem (Gelderland), Lemmer (Friesland), Middelburg (Zeeland), Roosendaal (Noord-Brabant), Maastricht (Limburg), Groningen (Groningen) en Enschede (Overijssel).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

gandr-collage (29)

Trump volgens Epstein een vieze oude, half demente man (plus de contactenlijst van Epstein)

ANP-542061962

Japanse premier slaapt maar 2 uur per nacht en wil om 3 uur 's nachts vergaderen

13th-century-dominican-monastery-skull

Wetenschappers lossen 700 jaar oude moord op met DNA en forensisch onderzoek

586e28bd666e111e9bb328b2f1da0558,36206514

Deze hunk is nu paus Leo

Loading