Stoomboot met Sinterklaas en pieten aangekomen op Texel

Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdagmiddag aangekomen in de haven van Oudeschild op Texel voor de landelijke intocht. Sinterklaas werd op het Waddeneiland welkom geheten door burgemeester Mark Pol en duizenden bezoekers, onder wie veel kinderen.

Het waait zaterdag stevig op het eiland. Bij aankomst zei de goedheiligman dat het er "fantastisch" uitzag. "Dag allemaal, dag Texel", riep de Sint enthousiast.

De Sint kwam niet alleen aan op Texel (Noord-Holland). In het hele land zijn zaterdag sinterklaasintochten. Bijvoorbeeld in Scheveningen (Zuid-Holland), Urk (Flevoland), Emmen (Drenthe), Veenendaal (Utrecht), Doetinchem (Gelderland), Lemmer (Friesland), Middelburg (Zeeland), Roosendaal (Noord-Brabant), Maastricht (Limburg), Groningen (Groningen) en Enschede (Overijssel).